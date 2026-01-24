БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините, фитнесите и фризьорските салони

Снимка: БТА
И днес продължават проверките на НАП и КЗП за спазване на Закона за въвеждане на еврото. Проверките обхващат различни сектори и обхващат най-вече хранителните магазини, услугите и паркингите.

Следи се за необосновано повишаване на цените, както и за правилното етикетиране на стоките и услугите. Към момента, от началото на кампанията, са извършени близо 1500 проверки, установени са 120 нарушения, а наложените глоби са в размер на над 100 хиляди евро. Най-честите нарушения са в сектора на услугите – фризьорски и козметични салони, паркинги и фитнеси.

