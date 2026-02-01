Иванина Малинова в предаването "Аз съм"

Иванина Малинова е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". 20-годишната състезателка на женския волейболен Левски София разказа за любопитния си спортен път, както и за мечтите си на клубно и национално ниво.

Центърът не идва от традиционно спортно семейство и разкри, че нейна учителка я е насочила към волейбола на 14-годишна възраст.

"Преди да започна с волейбола, не съм практикувала много спорт. Играех баскетбол известно време, но съм се занимавала с пеене, народни танци, пиано, китара... като цяло бях дете на много хобита", започна Малинова.

"Имах една госпожа в училище, която ми казваше, че вижда в мен потенциал за волейбол, тъй като тя самата е бивша волейболистка, и оттам ми стана интересно. Дойде седми клас, минаха матурите и трябваше да избирам къде искам да ходя. Така реших да отида в Пазарджик и започнах да играя в Хебър. Прекарах три години там и сега съм тук в Левски, вече четвърта", добави тя.

"Не съм си мислила, че мога да продължа професионално. Виждах го да играя до 12-и клас и да запиша да уча криминалистика", разкри центърът.

Малинова сподели и целите си за бъдещето, като разкри, че нейна голяма мечта е да се състезава в руското първенство.

"В Левски бих искала много да станем шампиони. Като цяло много мечтая да играя в Русия. Винаги много ми е харесвало", каза волейболистката на "сините".

"Ще продължавам да се старая и да давам всичко от себе си, за да бъда и част от националния отбор. Искам тази емоция и искрено се надявам, че ще успея да го постигна", заяви тя.

