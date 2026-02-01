Датчани излязоха на протест срещу думите на Тръмп за действията на съюзническите сили в Афганистан

Близо 10 хиляди души се включиха в мирен протест в Копенхаген. Въпреки минусовите температури, датчаните изразиха недоволството срещу изказванията на американския президент Тръмп, който омаловажи ролята на европейските сили на НАТО в Афганистан.

Демонстрацията беше организирана от Асоциацията на ветераните в Дания, в знак на почит към 44-мата датчани, загинали в Афганистан. Тръмп предизвика възмущение след като заяви, че европейците са стояли далеч от фронтовата линия по време на 20-годишния конфликт в Афганистан.