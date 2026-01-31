БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протест пред ВМА под наслов "Мая, не сме те забравили"

Кучето беше прегазено през ноември от специализант в лечебното заведение

протест вма наслов мая сме забравили
Снимка: БНТ
Протест пред ВМА под наслов "Мая, не сме те забравили" се проведе днес. Кучето беше прегазено през ноември от специализант в лечебното заведение, а кадрите предизвикаха масово възмущение. Днешното недоволство на протестиращите е, защото по думите им д-р Ненад Цоневски отново е върнат на работа.

Протестът се организира от сдружение "Мечо и Приятели", които призовават за отнемане на лекарските права на д-р Цоневски., както и той да бъде отстранен от лечебното заведение. От Софийска районна прокуратура потвърдиха за БНТ, че лекарят е с повдигнато обвинение. Потърсихме ВМА за коментар по темата, но не получихме отговор.

Златин Младенски, сдружение "Мечо и приятели": "Искаме докторът, убил кучето Мая, да бъде отстранен от работа, поне докато прокуратурата и съдът се произнесат дали той е виновен или не. Искаме Българският лекарски съюз да се самосезира и да прецени дали това извършено от него деяние отговаря или не на етичния им кодекс."

Атанас и Елена Стоименови: "Ако той си позволява срещу едно животно в нормално състояние да прояви такава жестокост, представете си, ако е под напрежение и се занимава с някой човек какво може да направи."

Автор: Яна Тодорова - стажант-репортер

