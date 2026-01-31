Бойко Борисов за срещата на ЕНП в Загреб: Интересът на европейските държави към България е огромен

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с германския канцлер Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб. Във Фейсбук Борисов написа, че участието във всички лидерски формати в ЕС разкрива още по-големи възможности пред България след приемането ни в Шенген и еврозоната. Той определи интересът на европейските държави към България като ''огромен''.

На Срещата на върха на Европейската народна партия в Загреб Бойко Борисов е заявил пред част от евролидерите, защо България се е присъединила към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "За всички тези, които имаха интерес към така наречения Съвет за мир, много добре ни разбират, много внимателно слушаха. Ние... Това го казвам за българските критици - никога в Европа не е имало съмнение относно дисциплината и лоялността на ГЕРБ. Точно обратното. Ние се и в Съвета и комитета на желаещите, твърдо подкрепяме Украйна, участваме във военната помощ."

Борисов посочи, че е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с нея е обсъдил конкурентоспособността и сигурността на Европа. Както и развитието на военната индустрия. Темата с изграждането на завод за експлозиви и снаряди между германския концерн “Райнметал“ и България Борисов е дискотирал с канцлера на Германия Фридрих Мерц.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Гордост за България представлява и изкуствения интелект, ИНСАЙТ, и огромно внимание и интерес, особено на германските компании към него."

Газовата инфраструктура е била във фокуса на разговора с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Всички са много заинтересовани от това, което прави България - да инвестира в тази огромна газова инфраструктура, която имаме, с най-мощните компресори - 80% от тях на Балканския полуостров са на територията на България. Освен това оптическата мрежа представлява голям интерес и най-вече IT сектора, който е забелязан в Европа."

Преходът на България към еврото е била една от темите, който Борисов е обсъдил с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович. Лидерът на ГЕРБ изрази надежда, че следващото правителство ще бъде стабилно, за да реализира европейските перспективи.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Хората имат огромно разбиране тук в Европа към България и ние трябва да го използваме за много бърза индустриализация, много бързо икономиката да сработи, още една, две големи немски компании или европейски да дойдат. Защото сме забелязани, добри сме, на масата сме на тези, които вземат решение. Изключително съм доволен и се надявам, че това в следващите месеци, не само няма да има хаос, а ще се направи едно добро правителство, което да може да върви в крак с всичко, което Европа прави."

Борисов е изказал благодарност пред присъстващите за присъединяването на България към Шенген и еврозоната.

снимки: Бойко Борисов/Фейсбук