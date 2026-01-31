БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Запази

Преди 10 месеца там загина 12-годишната Сияна, а преди дни живота си загуби д-р Цветан Костадинов

протест телиш
Снимка: БТА
Слушай новината

Хора от цялата страна протестираха край с. Телиш, където загина Сияна преди десет месеца и където при същите обстоятелства преди два дни живота си загуби д-р Цветан Костадинов. Те искат ужасът по пътищата да спре и за това блокираха за часове основния път между Плевен и Луковит.

Точно 10 месеца след като тир с превишена скорост върху мокрия и неравен асфалт, навлиза в насрещното и буквално помита автомобила, в който се вози 12-годишната Сияна, хората казват, че нищо не се променило. Само жертвите по черните пътища стават повече и затова отново протестират.

- Защото съм майка на 4 деца и не бих пожелала на абсолютно никой такава трагедия, каквато се случва на всяко българско семейство. Дошла съм тук, за да крещя, за да искам. Не може постоянно от нас да се иска, а ние да не искаме.

Николай Попов, баща на Сияна: "Продължаваме да загиваме по пътищата и доказателство за това е инцидента с д.р Костадинов, който беше отнесен по същия начин като Сияна."

Ивайло Михайлов: "Това е едно на милион, "руска рулетка". Ние с какво трябва да се движим, с бронетранспортьори ли, за да може да удържаме на удара при тир."

Ивайло Михайлов казва, че със семейството си живеят втори живот. На 18 август заедно със съпругата си и двете си деца на 15 и 8 години пътува на почивка. Малко преди Телиш в насрещното срещу него със 100 километра в час навлиза румънски тир.

Ивайло Михайлов: "Предпочетох да сгъна врати, мантинела, само и само да се спася. Божата воля ни спаси. На ето толкова минах покрай него със семейството, с децата. Уплашиха се. Точно беше за 1-2 секунди се случи това нещо."

Шофьорът на тежкия камион обяснил, че заради неравностите и мокрия асфалт загубил контрол над тежката машина.

Ивайло Михайлов: "Вижте я тая отсечка. Колко хора трябва да измрат, колко жертви трябва да дадем, този кръвен данък той не спря."

Петър Станев от Варна казва, че е дошъл на протеста заради липсата на справедливост и безхаберието на институциите.

Петър Станев: "Както виждате от две седмици стават многобройни катастрофи, както и на този път, където е загинала и Сияна, Бог да я прости, както и всички, които са загинали по пътя. Просто институциите бездействат."

Петър е загубил баба си, пометена заедно с още една жена на Колхозния пазар във Варна дни преди Рождество. Наложило му се сам да издирва свидетели на трагедията.

Петър Станев: "Десетина свидетели съм докарвал, чрез екипа ми, аз на разследващия полицай. Моят случай беше на 22 декември, тогава преди празници и очаквах, че ще покрие случая, няма да се обърне внимание, както и се случи. Извършителят, който уби две жени, не е задържан. Беше в болнично заведение предвид удара, който е претърпял и казаха, че му е лошо, което няма общо, според мен, с реалността."

А заради катастрофата, в която живота си загуби д-р Цветан Костадинов, недоволните ще протестират на 6 февруари пред съда във Велико Търново с настояване шофьорът Димитър Димитров да остане задържан, а не пуснат на свобода срещу гаранция от 8000 евро, както вчера Окръжният съд в Плевен реши.

снимки: БТА

#Цветан Костадинов #12-годишна Сияна #пътят край Телиш #бащата на Сияна #Николай Попов #трагедията край Телиш

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
2
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
4
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
5
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
6
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
3
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Регионални

Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ)
Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ)
Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите
Чете се за: 02:02 мин.
Избори в училище: Учениците в Перник гласуваха по всички правила за председател на училищния съвет Избори в училище: Учениците в Перник гласуваха по всички правила за председател на училищния съвет
Чете се за: 02:42 мин.
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
Свлачище застрашава брега на Ахтопол Свлачище застрашава брега на Ахтопол
Чете се за: 00:57 мин.
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а хората – сами срещу разрухата Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а хората – сами срещу разрухата
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ) Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Напрежението САЩ – Иран: Взрив в иранско пристанище,...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ