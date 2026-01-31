Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре

Хора от цялата страна протестираха край с. Телиш, където загина Сияна преди десет месеца и където при същите обстоятелства преди два дни живота си загуби д-р Цветан Костадинов. Те искат ужасът по пътищата да спре и за това блокираха за часове основния път между Плевен и Луковит.

Точно 10 месеца след като тир с превишена скорост върху мокрия и неравен асфалт, навлиза в насрещното и буквално помита автомобила, в който се вози 12-годишната Сияна, хората казват, че нищо не се променило. Само жертвите по черните пътища стават повече и затова отново протестират.

- Защото съм майка на 4 деца и не бих пожелала на абсолютно никой такава трагедия, каквато се случва на всяко българско семейство. Дошла съм тук, за да крещя, за да искам. Не може постоянно от нас да се иска, а ние да не искаме. Николай Попов, баща на Сияна: "Продължаваме да загиваме по пътищата и доказателство за това е инцидента с д.р Костадинов, който беше отнесен по същия начин като Сияна."

Ивайло Михайлов: "Това е едно на милион, "руска рулетка". Ние с какво трябва да се движим, с бронетранспортьори ли, за да може да удържаме на удара при тир."

Ивайло Михайлов казва, че със семейството си живеят втори живот. На 18 август заедно със съпругата си и двете си деца на 15 и 8 години пътува на почивка. Малко преди Телиш в насрещното срещу него със 100 километра в час навлиза румънски тир.

Ивайло Михайлов: "Предпочетох да сгъна врати, мантинела, само и само да се спася. Божата воля ни спаси. На ето толкова минах покрай него със семейството, с децата. Уплашиха се. Точно беше за 1-2 секунди се случи това нещо."

Шофьорът на тежкия камион обяснил, че заради неравностите и мокрия асфалт загубил контрол над тежката машина.

Ивайло Михайлов: "Вижте я тая отсечка. Колко хора трябва да измрат, колко жертви трябва да дадем, този кръвен данък той не спря."

Петър Станев от Варна казва, че е дошъл на протеста заради липсата на справедливост и безхаберието на институциите.

Петър Станев: "Както виждате от две седмици стават многобройни катастрофи, както и на този път, където е загинала и Сияна, Бог да я прости, както и всички, които са загинали по пътя. Просто институциите бездействат."

Петър е загубил баба си, пометена заедно с още една жена на Колхозния пазар във Варна дни преди Рождество. Наложило му се сам да издирва свидетели на трагедията.

Петър Станев: "Десетина свидетели съм докарвал, чрез екипа ми, аз на разследващия полицай. Моят случай беше на 22 декември, тогава преди празници и очаквах, че ще покрие случая, няма да се обърне внимание, както и се случи. Извършителят, който уби две жени, не е задържан. Беше в болнично заведение предвид удара, който е претърпял и казаха, че му е лошо, което няма общо, според мен, с реалността."

А заради катастрофата, в която живота си загуби д-р Цветан Костадинов, недоволните ще протестират на 6 февруари пред съда във Велико Търново с настояване шофьорът Димитър Димитров да остане задържан, а не пуснат на свобода срещу гаранция от 8000 евро, както вчера Окръжният съд в Плевен реши.

снимки: БТА