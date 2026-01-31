Румен Христов, СДС: Радев не е заплаха за първото място на ГЕРБ-СДС

ГЕРБ-СДС работи целенасочено за първото място на предстоящите парламентарни избори, а президентът Румен Радев не се очертава като реална заплаха за тази цел. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов, част от коалицията с ГЕРБ в студиото на "Говори сега".

"Категорично работим за първото място. Постигали сме го многократно, мобилизирани сме и сме устремени към него", каза Румен Христов.

Според него заявките за самостоятелно мнозинство от 121 депутати, отправяни от различни политически формации, включително от средите около Румен Радев, са били нереалистични:

"Очевидно е, че идеята за самостоятелно мнозинство беше преоценена и няма как да се случи – нито при едните, нито при другите."

Той коментира и интервюто с Румен Радев в предаването "Панорама" по БНТ:

"Моето впечатление е за уклончиви отговори, липса на отговори и непълни отговори."

По думите на Христов, дясната политика трябва да бъде насочена към икономически растеж, а не към преразпределение без реално увеличение на богатството:

"Социалните държави са богатите държави. Можеш да разпределяш само когато имаш какво да разпределяш."

Като ключова цел той посочи удвояването на Брутния вътрешен продукт в рамките на един управленски мандат:

"Говоря от името на СДС – удвояване на БВП за четири години не е лесно, но е изпълнимо."

Относно възможно сътрудничество с партия, свързана с Румен Радев, и с ПП-ДБ, Христов заяви, че ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности:

"Винаги сме се отзовавали за подкрепа на реформи, които подобряват съдебната система, стига да не са ексцентрични."

Относно участието на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп Христов заяви:

"Решението не е в ущърб на България, но беше взето прибързано и от днес за утре."

По темата за ограничаването на секциите в чужбина той защити решението с аргумента, че броят им не влияе съществено върху изборния резултат:

"Гласовете от чужбина формират обикновено до 3-4 депутати и не променят мнозинството в парламента."

Румен Христов подчерта, че коалицията ГЕРБ-СДС остава фокусирана върху стабилност, икономически растеж и ясна евроатлантическа ориентация.

