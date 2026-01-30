Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-удобният вариант за олигархията щеше е аз да остана на поста, заяви той

румен радев панорама партия правим изборите
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Румен Радев - президент на България в периода 2017 - 2026 г., потвърди в "Панорама", че влиза активно в парламентарната политика. Решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната.

"Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Но след девет години обиколки из страната и срещи с гражданите стана ясно, че политическата класа не отговори на очакванията на хората", каза Радев.

"Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта", коментира Румен Радев и допълни: "Затова считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика".

Радев уточни, че ще прави партия след изборите. Той не съобщи чия регистрация ще използва на предстоящите предсрочни избори, но уточни, че има различни възможности.

"Нашата голяма цел е България да се развива като свободна, демократична и модерна европейска държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.

В началото на разговора Радев обясни, че е оставил поста в сигурните ръце на Илияна Йотова, "която има всички качества да го заеме". Той увери, че няма предварителни договорки за назначаване на служебен премиер. "Тя ще вземе своето решение сама, на базата на опита си", уточни той.

Радев поиска прошка от гражданите за допуснати грешки по време на изпълнението на двата си мандата.

"Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж", заяви Радев.

На въпроса "Чий е Крим", Румен Радев заяви: "Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени".

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Гледайте разговора в ефира на БНТ 1 или на живо тук:

#"Панорама" #Румен Радев

