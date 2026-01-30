БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
От вторник започват разговорите между президента и...
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари

Русия прие искането на американския президент Доналд Тръмп и спира въздушните удари срещу Киев до неделя на фона на очакваната студена зимна вълна. Украйна също изрази готовност да прекрати нападенията срещу руски рафинерии. Президентът Володимир Зеленски определи сегашната ситуация по-скоро като "възможност", отколкото като споразумение. Тръмп не посочи кога започва паузата, но Украйна преживя относително спокойна нощ.

Украинският лидер Зеленски изтъкна, че няма официално прекратяване на огъня с Русия. Той посочи, че през нощта не е имало руски удари срещу украински енергийни обекти, но Москва е пренесла огъня върху транспортната инфраструктура - пътища и железопътни линии.

През последните седмици руски удари срещу украинската енергетика оставиха на тъмно и без отопление стотици хиляди жители на Киев при температури от около минус 15 градуса. Според прогнозите от неделя термометрите в Киев ще паднат до стойности от минус 26 градуса. Към днешна дата 378 високоетажни жилищни сгради остават без отопление, посочи Зеленски.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Действително, президентът Тръмп се обърна с лична молба към президента Путин за въздържане за една седмица, до 1 февруари от нанасяне на удари срещу Киев. Целта е да се създадат благоприятни условия за провеждане на преговори."

Володимир Зеленски заяви, че възможността за деескалация на конфликта чрез спиране на въздушните удари срещу енергийни обекти е била предложена от американската страна на тристранните разговори в Абу Даби миналите събота и неделя.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Благодарни сме на американската страна за усилията за прекратяване на нападенията срещу енергийния сектор, надяваме се Америка да може да го постигне. Имаше изявление на американския президент. Ще проличи от ситуацията през следващите дни, реалната ситуация в нашите енергийни обекти и нашите градове."

Жители на Киев са скептични, че енергийното затишие ще устои.

Константин, жител на Киев: "Не вярвам нито на Путин, нито на Тръмп. Мисля, че дори Путин сега да спази обещаното, той ще натрупа ракети и ще продължи обстрелите. Целта на Путин е унищожението на Украйна и можем само да се съпротивляваме. Иначе смятам Тръмп за съюзник на Путин и те ще продължат да се стремят да разделят света."

Валентина Пиатковска, жителка на Киев: "Не вярвам. На украинския народ беше обещано толкова много, толкова много неща се случиха, но, за съжаление, нищо не беше изпълнено."

Зеленски допусна, че датата или мястото на следващия кръг преговори, насрочен за тази неделя, отново в Абу Даби, може да се променят заради развитието на ситуацията между САЩ и Иран. Той изтъкна, че е важно делегациите да останат в същия състав. В сряда държавният секретар Марко Рубио обяви, че за разлика от миналата неделя, сега пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър няма да присъстват в Абу Даби. Най-големите разногласия остават по териториалните въпроси в Донбас и Запорожката ядрена централа.

