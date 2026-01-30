Олимпийският огън продължава да пътува през Италия

Олимпийският огън пътува през снежните планини на Италия към Зимните олимпийски игри. Щафетата с факела преминава през места, където ще се проведат състезания по биатлон и ски бягане.

Факелът беше носен през снежни трасета в италианските Алпи, близо до границата с Австрия. Маршрутът на огъня минава през различни градове и планински райони, където хората го посрещат като символ на приятелство, спорт и мир.

Олимпийският огън ще продължи обиколката си из Италия и ще стигне до Милано, където през февруари 2026 г. ще бъде дадено началото на Зимните олимпийски игри.