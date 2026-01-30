Все повече държави обмислят или въвеждат ограничения за използването на социални мрежи от деца

Темата за достъпа на децата до социалните мрежи става все по-важна за много правителства. В различни части на света се обсъждат мерки, които да ограничат времето онлайн или да въведат минимална възраст за използване на социалните платформи.

Подобни ограничения вече действат в Австралия, където децата под 16 години нямат право да създават акаунти в социални мрежи.

В Европа темата също е на дневен ред. В Дания, Испания, Италия и Гърция се обсъждат закони за ограничаване на достъпа или по-строга проверка на възрастта. Във Франция вече е приет на първо четене закон за ограничаване на социалните мрежи за деца под 15 години.

Причината за всички тези мерки е една и съща. Все повече държави смятат, че децата трябва да бъдат по-добре защитени в дигиталния свят.