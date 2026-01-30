Новините 30.01.2026 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Акценти за деня:

У НАС

Отменят грипната епидемия в област Бургас, учениците се връщат на училище

Днес е последния ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас. Здравните власти съобщиха, че броят на болните е намалял от 322 на 220 на 10 000 души. Учениците се връщат в класните стаи на 3 февруари след междусрочната ваканция.

Тази събота от 21:00 часа избираме българския участник за „Евровизия 2026“

Тази събота, 31 януари, от 21:00 часа по БНТ 1 ще се проведе финалът на националната селекция за български представител на „Евровизия 2026“ във Виена. Специални гости на вечерта ще бъдат музикантите AIDAN от Малта, Alis от Албания и Eldar от Азербайджан, който е големият победител на „Евровизия“ през 2011 г.

Личният архив на княз Александър I Батенберг вече е в България

Ценни документи и предмети от личния архив на княз Александър I Батенберг бяха тържествено предадени на страната ни на церемония в Българския културен институт във Виена. Архивът беше дарен от Михаел Грьолер, наследник на рода Батенберг, а от българска страна го прие Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“.

СВЯТ

Все повече държави обмислят или въвеждат ограничения за използването на социални мрежи от деца

Темата за достъпа на децата до социалните мрежи става все по-важна за много правителства. В различни части на света се обсъждат мерки, които да ограничат времето онлайн или да въведат минимална възраст за използване на социалните платформи.

Учени създадоха роботизирано лице, което се учи да имитира говор и пеене

Учени в Ню Йорк създадоха роботизирано лице, което използва изкуствен интелект, за да движи устните си в синхрон с говор и пеене. Роботът първо прави гримаси пред огледало, за да разбере как движенията на моторите променят лицето му, след което гледа видеа на хора, които говорят и пеят, за да научи движенията на устните при различни звуци.

Мъж от Тълса използва пожарна кола, за да помага на бездомни хора

Райън Дювал от Тълса, САЩ, използва лична стара пожарна кола, за да помага на бездомни хора в минусовите температури. Той обикаля улиците, търси хора, останали на студа, и ги откарва до затоплящи центрове.

Програма за безплатни кокошки във Франция

Все повече домакинства във Франция отглеждат кокошки. Отскоро град Дурдан е част от програма, която осигурява пернатите безплатно.

СПОРТ

Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец победи френския тим Ница с 1:0 в мач от Лига Европа. Срещата се игра в Разград. Единственият гол в мача беше отбелязан от Петър Станич в края на първото полувреме след подаване от Кайо Видал.

Олимпийският огън продължава да пътува през Италия

Олимпийският огън пътува през снежните планини на Италия към Зимните олимпийски игри. Щафетата с факела преминава през места, където ще се проведат състезания по биатлон и ски бягане.

Сърфингът става официален училищен спорт в Хавай

От пролетта на 2026 г. сърфингът ще бъде официален училищен спорт в Хавай. Решението е взето от Хавайската асоциация за училищни спортове.

