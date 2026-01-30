Бракът не е договор за секс без съгласие: Франция готви законови промени за край на "съпружеските задължения"

Франция е на път да одобри промени в Гражданския си кодекс, за да сложи край на идеята за "съпружески задължения" по време на брака, уточнявайки, че съжителството не създава задължение за интимни отношения. Предлаганият закон, който вече беше одобрен в Националното събрание, цели да елиминира и възможността - отказът от секс да се използва като аргумент за развод по вина на партньора.

Ингрид е била омъжена за съпруга си в продължение на 20 години и казва, че през цялото време се е чувствала законово задължена да прави секс с него. Когато е отказвала, той я е наказвал.

Ингрид: "Казваше "ти си ми жена и нали се сещаш." Като му казвах, не, сега не искам, той казваше: "Добре, тогава ще ида другаде, ще си хвана любовница!" Заплашваше ме, наказваше ме. Наказваше ме с мълчание, с унижения. И аз се съгласявах, защото ми писваше и исках просто да ме остави на мира... Мислим си, че изнасилването е само от някой, когото не познаваме, но понякога то може да дойде и от човека, до когото спиш всяка нощ."

Ингрид не е изолиран случай. Според скорошно изследване във Франция, половината от интервюираните жени се е случвало да правят секс със съпрузите си против волята си. Чисто законово понятието "съпружески задължения" не съществува във френския граждански кодекс. Член 215 от него казва, че "съпрузите взаимно се обвързват на съвместен живот". Но отказът на секс често се приема от съда като валидно основание за даване на развод по вина на единия от съпрузите. Миналата година Франция беше осъдена от Европейския съд по правата на човека по дело на 69-годишна жена, чийто съпруг е получил развод на такова основание. Предложените сега промени имат за цел да прецизират законодателството.

Мишел Дайан, адвокат по семейно право: "Ако законът вече не включва това задължение за съжителство или ако изрично се посочи, че отказът от сексуални отношения не може да се счита за вина, никой съдия няма да може да го счита за вина. Няма да има повече място за тълкувания от страна на съдиите."

Допълнителните текстове в Гражданския кодекс, приети от Националното събрание тази седмица, уточняват, че "съгласието остава основно условие за всеки сексуален акт, включително и в рамките на брака." За да влязат в сила, текстовете трябва да бъдат разгледани и приети и от горната камара на френския парламент - Сената. Франция криминализира изнасилването по време на брака през далечната 1990 година.