Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара

Експертиза ще посочи какво е било състоянието на пътя и дали имат вина отговорните за неговата поддръжка

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
8000 евро гаранция за шофьора, който в сряда сутринта с тира в тежка катастрофа между Горни Дъбник и Телиш уби на място анестезиолога и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов. Решението на Плевенския окръжен съд.

В съдебната зала обвиняемият Димитър Димитров заяви, че съжалява за случилото се.
Болно му е и е направил всичко възможно, за да избегне фаталния сблъсък с автомобила на д-р Цветан Костадинов.

Лъчезар Гергичанов, адвокат на Димитър Димитров: "Както се е движил в правия участък, автомобилът тръгва като шейна наляво и прави опит с волана да завие, да се прибере в лентата. Върви като шейна. В един момент може би водещите колелета са успели да стъпят на настилка, която не е била толкова заледена и затова е отклонен надясно.

Адвокат Гергичанов определи като странни твърденията на Агенция "Пътна инфраструктура", че час преди катастрофата пътят е бил сух, а температурата положителна. И цитира показания на свидетели на катастрофата, които са разпитани от разследващите.

Лъчезар Гергичанов, адвокат на Димитър Димитров: "Какво казват, че долу е било лед. Абсолютен лед, на който не може да се стъпи на крака, а представяте ли си МПС-тата къде отиват."

Експертиза ще посочи какво е било състоянието на пътя и дали имат вина отговорните за неговата поддръжка, заявиха от прокуратурата. Пред съда наблюдаващият прокурор настоя шофьорът да бъде задържан под стража, защото има 24 наказания за нарушения зад волана, като последното му е от този месец и, ако е на свобода, може както да се укрие, така и да извърши друго престъпление. Съдът обаче посочи, че за Димитър Димитров тези опасности са само хипотетични, а не реални и прецени, че парична гаранция от 8000 евро е достатъчно тежка мярка за обвиняемия.

Пламен Петков, зам. окръжен прокурор на Плевен: "Ще бъде протестирано пред Апелативен съд - Велико Търново. Мотивите ще бъдат същите, които изнесох и в днешното съдебно заседание, че единствената възможна и адекватна мярка е "задържане под стража".

Работодателят на Димитър Димитров представи пред съда характеристика, според която той бил добър служител и нямали информация за негови нарушения зад волана. Пред "По света и у нас" отказаха коментар.

Обвиняемият Димитър Димитров има 10 дни, за да внесе гаранцията и след това ще бъде пуснат от ареста, ако апелативните магистрати не променят днешното съдебно определение.

По темата работиха Иво Никодимов и Тихомир Игнатов

