БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
жителите седем села добричката община крушари протест ветроенергиен парк
Слушай новината

Жителите на седем села в добричката община Крушари протестираха срещу изграждането на ветроенергиен парк „Лозенец“. Основният им мотив е, че безценен добруджански чернозем ще бъде унищожен. Стигна се и до напрежение в заседателната зала на общината, където съветници внесоха предложение общественото обсъждане на проекта да бъде отменено.

Протест срещу инвестиционното намерение за изграждане на енергиен парк с 80 ветрогенератора в землището на седем села се състоя пред сградата на Община Крушари. Той беше организиран от сдружение „Бялата лястовица“.

Владимир Калчев, председател на сдружение „Бялата лястовица“: „Протестът е мирен, но хората искат да кажат своето твърдо „не“ за превръщането на Добруджа в нерегламентирано сметище за китайски боклуци, тъй като цялото това производство на ветрогенератори е по остаряла технология, която те пропагандират като нова и модерна, но тя е остаряла.“

Златка Георгиева, жител на село Крушари: „Пчелари сме, може ли да ни унищожат животинките? Ще унищожат и нашето здраве! Ние сме малко хора в тази община, може ли да избягат хората? Ние искаме тишина, искаме спокойствие. Искаме си богатата земя да си остане наша!“

Група съветници внесоха предложение за отлагане на докладната за проекта.

Радослав Йорданов, общински съветник в община Крушари: „Докладът по ОВОС да бъде изтеглен, да бъде подобрен, защото е много неподробен. Хората още не знаят нищо, притеснени са, страхуват се, а основната ни теза е, че в самия доклад липсва социално-икономическа обосновка.“

На последвалото заседание на Общинския съвет обаче се стигна до напрежение. Предложението беше отхвърлено от мнозинството и сесията беше прекратена. Стана ясно, че проектът датира от 2022 година и предвижда генератори с височина над 200 метра и обща мощност 640 MW.

Стелиян Гандев, земеделски производител: „Съвсем наскоро разбрахме, че има промяна на ПУП, че ще се изгражда този огромен парк. Видяхте за какви мащаби става въпрос, колко високи генератори ще бъдат, колко бетон ще трябва да се излее.“

Представителят на инвеститора Веселин Георгиев заяви, че оценката за въздействие върху околната среда вече е одобрена и няма да се променя, както и че е на разположение на жителите на общината.

Общественото обсъждане остава по план между 17 и 19 февруари.

#ветроенергиен парк #жители на седем села #община Крушари #Добрич

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
4
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
5
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
6
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Регионални

След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград
След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
Оцветена в червено вода в централната част на Пловдив предизвика тревога Оцветена в червено вода в централната част на Пловдив предизвика тревога
Чете се за: 00:37 мин.
Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа на Е-79 Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа на Е-79
Чете се за: 01:17 мин.
Криза с боклука във Варна от понеделник? Криза с боклука във Варна от понеделник?
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
С вяра в сърцето: Историята на отец Емануил, който се отказа от...
Чете се за: 04:32 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ