Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк

Жителите на седем села в добричката община Крушари протестираха срещу изграждането на ветроенергиен парк „Лозенец“. Основният им мотив е, че безценен добруджански чернозем ще бъде унищожен. Стигна се и до напрежение в заседателната зала на общината, където съветници внесоха предложение общественото обсъждане на проекта да бъде отменено.

Протест срещу инвестиционното намерение за изграждане на енергиен парк с 80 ветрогенератора в землището на седем села се състоя пред сградата на Община Крушари. Той беше организиран от сдружение „Бялата лястовица“.

Владимир Калчев, председател на сдружение „Бялата лястовица“: „Протестът е мирен, но хората искат да кажат своето твърдо „не“ за превръщането на Добруджа в нерегламентирано сметище за китайски боклуци, тъй като цялото това производство на ветрогенератори е по остаряла технология, която те пропагандират като нова и модерна, но тя е остаряла.“

Златка Георгиева, жител на село Крушари: „Пчелари сме, може ли да ни унищожат животинките? Ще унищожат и нашето здраве! Ние сме малко хора в тази община, може ли да избягат хората? Ние искаме тишина, искаме спокойствие. Искаме си богатата земя да си остане наша!“

Група съветници внесоха предложение за отлагане на докладната за проекта.

Радослав Йорданов, общински съветник в община Крушари: „Докладът по ОВОС да бъде изтеглен, да бъде подобрен, защото е много неподробен. Хората още не знаят нищо, притеснени са, страхуват се, а основната ни теза е, че в самия доклад липсва социално-икономическа обосновка.“

На последвалото заседание на Общинския съвет обаче се стигна до напрежение. Предложението беше отхвърлено от мнозинството и сесията беше прекратена. Стана ясно, че проектът датира от 2022 година и предвижда генератори с височина над 200 метра и обща мощност 640 MW.

Стелиян Гандев, земеделски производител: „Съвсем наскоро разбрахме, че има промяна на ПУП, че ще се изгражда този огромен парк. Видяхте за какви мащаби става въпрос, колко високи генератори ще бъдат, колко бетон ще трябва да се излее.“

Представителят на инвеститора Веселин Георгиев заяви, че оценката за въздействие върху околната среда вече е одобрена и няма да се променя, както и че е на разположение на жителите на общината.

Общественото обсъждане остава по план между 17 и 19 февруари.