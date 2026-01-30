"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София

Лисица се разходи в двора на 6-о ОУ "Граф Н.П. Игнатиев" в центъра на София тази сутрин. Кадрите бяха разпространени във Фейсбук групата "Забелязано в София".

В коментарите под публикацията потребители отбелязват, че лисици са забелязани и недалеч от училището, в Борисовата градина. Други смятат, че застрояването е причината лисицата да напусне естественото си местообитание.

Снимката е оживяла илюстрация на баснята на Езоп "Лисицата и враната", коментират още хората в социалните мрежи.