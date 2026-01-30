Криза с боклука във Варна от понеделник?

Ще остане ли Варна без сметопочистване? Този въпрос стана актуален, след като Общинският съвет не прие на първото си заседание за годината план-сметката за сметопочистването на града, въпреки законовия срок това да стане до 31 януари. Как ще се почиства Варна и ще настъпи ли криза като в София?

С пост в социалните мрежи кметът на Варна Благомир Коцев предупреди, че ако план-сметката за чистота не бъде гласувана от Общинския съвет, от понеделник в града ще има криза с боклука, защото могат да спрат плащанията към сметопочистващата фирма.

Илия Коев, зам.-кмет на Варна: "Тя, ако не е приета в срок, ние няма как да се разплащаме с въпросните фирми. Те ще си извършват дейността, ние ще я приемаме, но няма как да платим. После може да има искове до общината, може да се спре дейността по сметосъбиране, това ще доведе до хаос. В тази план-сметка са зимното почистване, почистване на шахти, канали, дерета. Много компоненти, които са жизнено важни за нашия град, включително и заплатите на инспекторите по еко дейностите."

От Общинския съвет обвиняват кметската администрация, че не е подала нужните документи за план-сметката навреме.

Мартин Златев, ПК "Благоустройство и комунални дейности": "На 9 декември е вкарана сметката, ако знаете кметът беше запознат, че сесията ще е на 17 декември. Аз обявих комисия за 11-и, по нашите документи заявлението на кмета с документацията беше вкарано на 10-и. По закон ние три дни по-рано трябва да вкараме документите на сесия."

Председателят на общинската комисия по благоустройство и комунални дейности каза, че няма да има проблем със сметосъбирането и обвини кмета Благомир Коцев, че прави предизборна кампания.

Мартин Златев, ПК "Благоустройство и комунални дейности": "И за това, че не се променят таксите 2026 година, защото знаем, че достатъчно се вдигнаха, отложихме това за януари. Законодателят е оставил вратичка за финансиране на план-сметката от други приходи в алинея 4."

Жителите на Варна често недоволстват, че градът е мръсен и контейнерите за отпадъци преливат.

"Със сигурност не е на ниво чистота в сравнение с други европейски държави. Манталитетът ни повече пречи." "Погледнете контейнерите какви са! Навсякъде боклуци. БНТ: Защо е мръсно? - Няма кой да почиства!" "БНТ: Хората ли повече цапат или рядко се чисти? - Хората повече цапат, не поддържат."

Община Варна ще сезира прокуратурата за отказа на Общинския съвет да разгледа план-сметката за чистота. Оттам предупредиха, че евентуална криза с отпадъците крие реален риск за здравето на варненци и ще има негативни последствия за имиджа на града като туристическа дестинация.