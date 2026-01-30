Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
Кметът на Община Ардино за пореден път обяви частично бедствено положение

Снимка: Община Ардино
Залят мост над река Арда отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Ардинско – това съобщиха от Община Ардино на страницата си във Фейсбук.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26, 27, 28 и 29 януари. Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението. Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.

