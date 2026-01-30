БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив

У нас
Учебният процес се провежда в две сгради, което създава сериозни трудности

Националната гимназия по приложни изкуства "Тревненска школа" продължава да работи без постоянен покрив близо година след пожара през април миналата година. В условията на студ и валежи ученици и учители ежедневно се придвижват между две сгради, за да провеждат учебни часове и практическите занятия.

"Опитваме се да осигурим адекватен учебен процес, но зимата няма да ни прости този временен покрив", заяви директорът на училището Орфей Миндов.

Щетите по сградата се увеличават – влагата вече засяга не само третия, но и втория, а на места и първия етаж. В учебните зали постоянно се поставят съдове за събиране на вода.

Крайният срок за кандидатстване по обществената поръчка за възстановяване е изтекъл на 30 декември, като оферти са подали четири фирми, но към момента няма избран изпълнител.

"Вече месец чакаме яснота. Дори при избор на фирма, предстоят още проекти и съгласувания, което означава ново забавяне", посочи Миндов.

От Министерството на културата съобщават, че процедурата е на етап работа на оценителна комисия, но без конкретни срокове за начало на ремонта.

Междувременно учебният процес се провежда в две сгради, което създава сериозни трудности.

"Децата се движат в студ, боледуват по-често и закъсняват за часове, но въпреки това изпълнихме програмата за първия срок", допълни директорът.

Допълнителните разходи също натоварват бюджета на училището.

"Само отоплението с нафта струва около 6000 евро месечно. Разходите на практика са двойни", каза още Миндов.

Надеждите сградата да бъде напълно възстановена до началото на учебната 2026-2027 година остават несигурни.

#пожар в Трявна #Трявна #пожар в училище #Тревненска школа

