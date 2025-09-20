Кампания събра над 135 000 лв. за възстановяването на покрива на Тревненската школа

Дарителска кампания на столично читалище събра над 135 000 лева за възстановяването на Тревненската гимназия по изкуства, която пострада при пожар в началото на април. Сред дарителите са граждани, фирми, учебни заведения и организации от страната и чужбина.

Пламъците унищожиха покрива на сградата, няколко учебни кабинета, специализирана техника, обзавеждане и ценни художествени творби.

"Още веднъж искрени благодарности от мен и от целия екип и от учениците на Художественото училище в Трявна", каза Орфей Миндов - директор на Националната гимназия по приложни изкуства "Тревненска школа".

"Беше още в самия ден на пожара, на тази трагедия за Тревненската гимназия. Сутринта, моментът, в който прочетох новината, и видях репортаж по националните телевизии за това, което се е случило, без да познавам училището, без да съм бил там, реших, че нашето читалище може да бъде съпричастно и да помогне", коментира Орлин Денков - председател на Народно читалище "Иван Вазов – 2014".

Пострадалата гимназия е на повече от 100 години, през които развива традициите на Тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа.

"Бях впечатлен какви прекрасни неща се правят от тези деца. Там се запазват едни български традиционни занаяти за дървообратване и производство на невероятни предмети на изкуството", посочи Добри Бориславов - дарител.

Добри Бориславов е един от стотиците дарители, които се включват в кампанията.

"Лично аз се изненадах, очаквах, че ще има съпричастност, но не очаквах, че ще бъде в този мащаб, което изключително много ме радва и благодаря на всеки едни дарител, защото ние имаме дарители, които изпращаха и по един есемес, и по 10 лева, и такива по 10 000", обясни Орлин Денков. "Дори да не може да съберем всички пари, необходими за този ремонт, пак ще бъде нещо, което да отиде на правилното място", каза Добри Бориславов.

По изчисления на училището щетите надхвърлят 2 милиона лева. Шест месеца след пожара все още се чака решение на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

"Лятото, когато беше най-добрият вариант и най-удобното време да се извършват тези ремонти, за съжаление го пропуснахме. Това, което съм говорим с архитекта, е да бъде ремонтът на етапи. Първо централният корпус да се затвори, има ли покрив там, ще може и надолу ремонтите да се правят", посочи Орфей Миндов - директор на Националната гимназия по приложни изкуства "Тревненска школа".

Кампанията остава отворена.