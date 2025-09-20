БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Чете се за: 04:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Семен Новиков: От федерацията не искат да говорят с мен, но се надявам на участие на следващо голямо първенство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Олимпийският шампион от Париж се надява на по-малко конфликти и разбирателство в българската борба.

Семен Новиков: От федерацията не искат да говорят с мен, но се надявам на участие на следващо голямо първенство
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Олимпийският шампион от Париж Семен Новиков изрази надежда, че ще се бори за България на следващо голямо първенство, макар да не контактува с ръководството на Българската федерация по борба.

Украинецът посети световното първенство в Загреб, за да се запознае с конкуренцията си в своята категория.

"Свикнах да участвам на световни първенства, а не да гледам. Дойдох да изучавам моите противници, защото се надявам догодина да се променят нещата. Не видях нищо изненадващо в моята категория. Чужденците ме питат защо не участвам. Моят отговор е, че правилата за участие на големи първенства не са ясни. Конфликтът с Георги Иванов показва, че в свободната борба критерият е един, а в класическата борба е друг. При жените са трети. Това не е добре. Всички трябва да имат еднакви условия и ясни правила и критерии", сподели той в интервю за БНТ.

Многократният медалист от европейски първенства не иска да контактува с представители на федерацията, а просто да показва на какво е способен на тепиха.

"Надявам се, че ще участвам на следващото голямо първенство. Продължавам да тренирам. До ден днешен нямам контакт с федерацията. Не съм повикан да подпиша документи. Не съм видял нито един документ от новото ръководство. Нямам обаждане, само аз се обаждам, за да се интересувам. Разбрах, че не искат да говорят с мен. Говорят ми различни работи, които не са истина. Аз не искам да общувам. Искам само да тренирам и да показвам моето ниво на големи състезания", допълни Новиков.

Европейският шампион до 87 килограма от европейското първенство през 2020 г. пожела разбирателство в родната борба.

"С Кирил Милов тренираме, защото нямаме състезателна форма, защото трябва тепих. Пожелавам хората да започнат да се разбират един с друг и да има по-малко конфликти. Тогава ще стане всичко както трябва", завърши борецът.

Гледайте цялото интервю във видеото.

#Семен Новиков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
2
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
4
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Второ огнище пламна край село Горнослав
5
Второ огнище пламна край село Горнослав
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
6
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
6
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...

Още от: Видео

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
13931
Чете се за: 06:37 мин.
Спортни новини 20.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 20.09.2025 г., 12:25 ч.
Петър Касабов и Тайбе Юсеин разказаха как се чувстват в състава на Полша Петър Касабов и Тайбе Юсеин разказаха как се чувстват в състава на Полша
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 19.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 19.09.2025 г., 20:50 ч.
Започва ремонт в спортен комплекс „Локомотив“ във Варна Започва ремонт в спортен комплекс „Локомотив“ във Варна
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ