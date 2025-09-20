БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тони Стойчева, ПП: Благомир Коцев е държан в ареста по нареждане на Пеевски

Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Най-големият проблем в държавата е неспазването на закони и правила, заяви тя

Резултатът от акцията на "Продължаваме Промяната" пред парламента е, че Пеевски изпусна нервите си и показа колко е слаб, бе изкаран извън зоната си на комфорт. Това заяви в "Говори сега" Тони Стойчева, кмет на район "Западен" в Пловдив и член на ПП.

"Никой не смее да му каже в очите какво мисли за него, не му се задават неудобни въпроси и когато той бъде изкаран от този комфорт, си изпуска нервите по най-грозен начин".

Целта на вота на недоверие е да се постигне дебат за истинските проблеми в нашата страна - корупцията, за това как ще продължим по демократичен път, коментира Стойчева.

"Пеевски се опитва от позицията на четвърта парламентарно представена партия да изземе властта насилствено. Тя не му е дадена от хората, за които той винаги работи, хората са му отредили четвъртото място в Народното събрание".

По думите ѝ най-големият проблем в държавата е неспазването на закони и правила.

"По време на т.нар. сглобка никой е канил Пеевски да управлява с нас. Не ние даваме властта или не Пеевски може да я вземе - властта се дава от българските граждани, които избират кой да ги представлява в Народното събрание".

Стойчева определи като възмутително делото срещу варненския кмет Благомир Коцев:

"Кметът на третия най-голям град в страната е в ареста вече трети месец с обвинения "една жена каза", без никакви доказателства. Адвокатът му буквално разбива на пух и прах всичко, което е внесено в кориците на делото - разпити на свидетели, докемнти. Няма нито едно конкретно доказателство, което да обвинява кмета".

Съдиите трябва да дадат отговор на въпроса защо си правят отводи по това дело - всички имат имунитет и никой не може да ги махне от съдийското им място.

"Отвеждат се заради натиска на Пеевски. Според мен Благомир Коцев се държи в ареста по нареждане на Пеевски".

Според Стойчева няма нито едно конкретно доказателство и срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, който също е в ареста.

"Доколкото разбирам, прокуратурата не е следила дали някоя от тези фирми е печелила обществени поръчки, откакто той е зам.-кмет. Доколкото ми е известно, не е така".

Вижте целия разговор във видеото

#Тони Стойчева #"Продължаваме промяната"

