Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града

Засегнати са летищата в Лондон, Брюксел и Берлин

летище София
Снимка: БТА
Няма промяна в полетите на летище "Васил Левски" във връзка с кибератаката на няколко летища в Европа, съобщиха от столичното летище.

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, включително лондонското "Хийтроу" – най-натовареното на континента, предаде Ройтерс. Инцидентът стана в петък вечерта и доведе до закъснения и отмяна на полети в събота.

Компанията "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която предоставя системи за регистрация на редица авиокомпании по света, съобщи за технически проблем, който може да предизвика закъснения на заминаващи пътници. Летищата в Брюксел и Берлин потвърдиха, че също са засегнати.

