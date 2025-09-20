БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 20.09.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 20.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:13, 20.09.2025
Вицепрезидентът Илияна Йотова е гост на етнофестивала...
12:02, 20.09.2025
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно...
11:46, 20.09.2025
Кибератака на големи европейски летища
10:10, 20.09.2025
Манол Пейков, ПП-ДБ: Институциите са по-завладени от всякога и...
09:24, 20.09.2025
Цончо Ганев, "Възраждане": Протестите в защита на...
09:09, 20.09.2025
Катедралата Нотр Дам в пълния ѝ блясък: Камбанариите отварят отново...
09:00, 20.09.2025
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Реклама
Най-четени
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
3
Почина отец Иван от Нови хан
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 19.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 19.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 19.09.2025
Спортни новини 19.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 19.09.2025
Спортни новини 18.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 18.09.2025
Спортни новини 18.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 18.09.2025
Спортни новини 18.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 18.09.2025
Реклама
Водещи новини
Пожар гори край землището на асеновградското село Горнослав (СНИМКИ...
14:29, 20.09.2025
Чете се за: 00:40 мин.
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
14:14, 20.09.2025
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус" (СНИМКИ)
14:00, 20.09.2025
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кибератака на големи европейски летища
11:46, 20.09.2025
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно...
12:02, 20.09.2025
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
10:53, 20.09.2025
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
13:31, 20.09.2025
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата...
11:25, 20.09.2025
Чете се за: 03:52 мин.
Европа
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ