Цончо Ганев, "Възраждане": Протестите в защита на българския лев вече станаха социални, обедняването е факт

За радикализация на каквито и да било протести, където и да било, трябва да има хора, които са с такава нагласа. Обществото и хората, които отиват някъде, за да изразят своето мнение определят дали един протест ще мине под шапката на това да бъде мирен и спокоен да развяват само знамена или ще има радикални действия. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от "Възраждане" и заместник-председател на Народното събрание Цончо Ганев.

"Всичко зависи от настройките в обществото. За съжаление, това че ние от "Възраждане" вече три седмици виждаме как обществото ни е толкова бедно, особено извън София. Повечето в парламента живеят с мисълта, че България се изчерпва с това какво се случва в София, но извън София нещата са потресаващи - от беднотия, по отношение на инфлация, а още по-страшно е обезлюдяването и изчезването на хората", подчерта Ганев.

По думите му, в четвъртък не е имало хора, които да излязат и да подкрепят протеста на ПП-ДБ:

"Фактите са такива, нямаше хора, които да ги подкрепят извън депутатите им. Това показва, че дори сред техните избиратели това нещо, което те правят, е неодобрявано. От друга страна, това което се получи, беше една сценка - арогантното поведение на Пеевски, който излезе да се доказва за пореден път колко е велик и недостижим. Съвсем умишлено унижава и Борисов, което вече съвсем променя цялата политическа картина в страната."

Според Цончо Ганев, още преди месеци протестите в защита на националния суверенитет по отношение на фискалната и монетарна политика вече станаха социални протести.

"Това, което се наблюдава в България, може би в нито една от държавите, влезли в еврозоната, не е било. А то е, че поголовното поскъпване на абсолютно всичко, настъпи веднага след като започна да се говори, че вече реално влизаме в еврозоната. Преди няколко дни България, в лицето на правителството, искаше да продължи да взима кредити, защото в момента имаме 19 млрд. заложени за теглене тази година и лихвите вече са по-високи от тези, които ще ни отпускат кредити. Не вдигането на кредитния рейтинг, не еврозоната, а реалната икономика в страната доведе до там, че тези, които ще ни дават кредити вдигат лихвите. Така, че обедняването е факт", поясни той.

