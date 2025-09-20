От 6° до 30° в събота - дългият уикенд стартира със слънце

Ще бъде предимно слънчево. Над Източна България сутринта видимостта ще е намалена, а през деня ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в отделни котловини и низини между 6° и 9°, в София около 8°, а максималните между 25° и 30°, в София около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад, който през деня ще се ориентира от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а максималните между 23° и 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Температурата на морската вода е 23°-24°.

В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня малко ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра около 13°.

През следващите дни времето ще бъде слънчево. Значителна ниска облачност ще има преди обяд над Източна България, а в неделя в крайните югоизточни райони е възможно и да превали. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се повишат слабо и в понеделник и вторник минималните ще бъдат между 11° и 16°, а максималните между 26° и 31°.

В сряда температурите ще останат без промяна. От запад ще започне увеличение на облачността, но ще бъде все още без валежи.