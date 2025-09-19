Разяснителна кампания за еврото се проведе в Асеновград

Стартира разяснителната кампания на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите в Пловдивска област. Днес представители на двете институции бяха в Асеновград, където разясниха етапите на въвеждане на еврото в страната и какви са задълженията на търговците и потребителите след 1 януари.

Само един гражданин дойде в залата, където се проведе събитието.