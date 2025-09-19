Разяснителна кампания за еврото се проведе в Асеновград

Само един гражданин присъства на събитието
Стартира разяснителната кампания на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите в Пловдивска област. Днес представители на двете институции бяха в Асеновград, където разясниха етапите на въвеждане на еврото в страната и какви са задълженията на търговците и потребителите след 1 януари.
Само един гражданин дойде в залата, където се проведе събитието.
Димитър Илиев – Комисия за защита на потребителите: Законодателят е предвидил допълнителен период за адаптиране на търговците към промените, които се въвеждат за закона за въвеждане на еврото като до 8 октомври тази година няма да бъдат налагани прилагани предвидените в закона административно-наказателни санкции, а вместо това комисията за защита потребителите и останалите контролни органи ще издават писмени предупреждания при установени нарушения от страна на търговците. След 8 октомври влизат в сила административно – наказателните разпоредби и законът ще се прилага в цяло по отношение на констатираните нарушения.
Диана Кръстева – Национална агенция за приходите: Принципът е при декларации и декларации за задължителни осигурителни вноски, които се подават за изтекъл данъчен период или осигурителен, стойностите се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния или осигурителен период, който се посочват, тоест, ако се подават декларации за данъчен период или осигурителен, който приключва до декември 25-та включително, тогава стойностите се посочват в левове.