"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са готови на протести

Протест в столичния квартал "Дружба" 2, след като вчера жителите изненадващо разбраха, че остават без парно и топла вода до края на годината.

Готвеният от "Топлофикация София" ремонт на магистрален паропровод ще започне на 2 октомври и ще продължи до 30 декември.

Той засяга близо 40 000 души от 120 жилищни сгради, училища и детски градини.

"Не искаме да изкараме студена зима без отопление. С малко дете съм, имам две деца. Това е просто абсурдно. Информация в последния момент. Ремонт над 3 месеца в есенно-зимни месеци. Това е напълно недопустимо", заяви Александра Петкова, жител на "Дружба" 2. "Това е елементарно право, което трябва да защитим. Аз лично съм възмутена как ни беше поднесено това. Арогантно, без никакви обяснения", коментира Нора Кирева, жител на "Дружба" 2. "При нас в районната администрация не сме уведомени, също не е постъпвало такова писмо. Както ние, така и всички хора онзи ден разбрахме", каза още Петко Краев, кмет на район "Искър".

Репортер: Дарина Ангелова