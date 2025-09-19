БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Мартин Гицов
Новаторски хирургичен метод

Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Слушай новината

Новаторски хирургичен метод, при който се имплантира собствен зъб в окото връща зрението на пациенти, при които традиционните техники са се оказали безполезни.

Съобщено беше за успешен случай в Канада, а сега и във Франция. Там пациент ослепял на 12 години вследствие на остра алергична реакция - 12 години по-късно проглежда благодарение на този метод.

При пациенти като Дилан традиционната трансплантация на роговица не дава резултат. Новаторският метод е известен като кератопротеза, вече е прилаган и в България.

Това е последна надежда за хора с тежки изгаряния на очите или при пациенти със синдром на Стивънс-Джонсън или Синдром на Лайъл, какъвто е случаят на Дилан.

"Зрението ми става все по-остро, започвам да виждам лицето си. Невероятно! Правя си физиономии. Направо лудост", споделя Дилан Ва, пациент.

Успешният метод се състои в изваждане на зъб на пациента заедно с тънък слой от костта около него. Така се осигурява кръвоснабдяване и опора и зъбът се поддържа жив.

След това от него се изрязва блок с дебелина четири милиметра. Блокът се пробива и в отвора се монтира оптичен плексигласов цилиндър.

Впоследствие изрязаният зъб с лещата се имплантира в бузата на пациента за няколко месеца, а след това се поставя в увреденото око.

"Като по поръчка. Тъканите ще зараснат около него и ще го превърнат в част от окото. Добри новини, виждате ретината му, което е наистина обещаващо", заяви проф. Венсан Дайен, офталмолог.

Двете операции на Дилан са били на 24 юни и на 10 септември. Той е 11-ият пациент на професор Дайен за последните две години.

Дилан отново се връща към нормалния живот и може да види своите брат и сестра - Матис и Стела.

"Здравейте, мога да видя, че идвате. Целуни ме! Чакай! Започвам отново да виждам лицата ви. Това е невероятно. Толкова сте хубави", коментира Дилан Ва, пациент.

"Наистина е вълнуващо. Най-после той може да живее живота си както иска и ще можем да правим заедно толкова много неща, защото сега той вижда", каза още Стела, сестра на Дилан.

