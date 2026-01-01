БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село"

Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село"
Бащата и синът, които бяха задържани за въоръжения грабеж в магазин в жк „Красно село“ в София, са с мярка постоянен арест.

По време на заседанието стана ясно, че бащата е закарал сина си до близкия квартален магазин на 29 декември, който се е намирал в жк „Красно село“. Той е чакал сина си навън в кола. Нападателят е използвал оръжие и е заплашил продавачката с убийство. Той я е принудил да предостави наличния в магазина оборот в размер на 2200 лева.

Мъжът е три пъти осъждат до момента с наказание лишаване от свобода за тежки престъпления от общ характер.

До момента не е установено кой е автор на идеята за грабежа.

„Делото е в начален етап, образувано е на 30 декември 2025 г. Доказателственият материал е в голям обем. След почивните дни ще бъде назначена балистична експертиза, която ще установи дали се касае за огнестрелно оръжие или неистинско. При претърсването на автомобила е била намерена макетна граната, тя също ще бъде обект на изследване, което да установи нейните характеристики“, заявиха от прокуратурата.

Сигналът за грабежа е постъпил към 19.30 часа на 29 декември в понеделник. След грабежа бащата и сина са успели да избягат от местопрестъплението и да се скрият в кооперация, намираща се на улиците “Дебър” и “Дойран”. Районът бе отцепен и за залавянето на опасните престъпници се наложи да дойдат специалните части

