Дръзкият въоръжен грабеж в София: Маскиран мъж с автомат и граната нахлул в магазин

Полицията задържа двама мъже късно снощи след въоръжен грабеж на търговски обект в столичния квартал “Красно село”. Сигналът е подаден от служителка в магазина, която е била заплашена от въоръжения мъж. След като той взема част от оборота, със съучастника му бягат и се укриват в жилищния блок.

Маскиран и въоръжен - в едната ръка с граната, а в другата - с автомат. Така управителят на похитения магазин описва извършителя на грабежа.

"На възраст между 20-25 години, поне на мен така ми се стори на камерите, влиза с автомат в едната ръка и с граната в другата ръка и желае оборотните пари, взима си ги и излиза - всичко е станало за 10-15 секунди. БНТ: Каква е отнетата сума? 1800 лева."

На камерите се вижда, че мъжът действа сам, въпреки че задържаните са двама.

"Ако е имало втори, той е бил в колата отвън ... и се говори за шофьор, но той не е влизал в магазина."

При нападението служителката в магазина натиска панибутона, с което сигнализира охранителната фирма. Извършителят бяга и се укрива в жилищния блок, в който живее, заедно със своя баща, твърдят съседите на мъжа.

Лиляна, съседка: "Бащата уж беше свестен, той му уйдисва или го е закрилял. Тоя е престъпник, такъв затворник. Той за убийство на човек лежа 20 години малкия, момчето." Таня, съседка: "Знам, че е конфликтен, с мен лично не е имал конфликт. Баща му е изключително добър човек. Никога не е имал конфликти с никой от блока. Просто съм учудена, че е намесен... което съм сигурна, че не е намесен. просто заради сина явно - човекът не е добре и здравословно.

Записите от магазина вече са иззети от СДВР.