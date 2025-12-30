БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Продавачката не е пострадала, издирването продължи до късно през нощта

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Среднощен екшън в София. По непотвърдена информация полицията вече е задържала двама мъже след въоръжен обир на магазин в "Красно село".

Среднощен екшън в София. По непотвърдена информация полицията вече е задържала двама мъже след въоръжен обир на магазин в "Красно село".

Грабежът е извършен вчера около 19:00 часа в "Красно село". Въоръжен мъж нахлува в търговски обект, който се намира на ул. "Ген. Стефан Тошев". Предполага се, че е имал и съучастник. Заедно със съучастника си бягат към жилищен блок, който се намира на ул. "Дойран" и ул. "Дебър". За кратко вчера районът е отцепен. Имало е и засилено полицейско присъствие. Органите на реда са опитали да изведат извършителите, за да могат да ги арестуват. По неофициална информация двамата извършители вече са задържани, но това следва да се потвърди и от СДВР. По информация на БНТ откраднатата от търговския обект сума е неголяма.

Вижте още в прякото включване на Борислава Алексова.

#"Красно село" #София #обир

Последвайте ни

ТОП 24

"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
1
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
3
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
4
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
5
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
6
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Криминално

Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
Въоръжен мъж е ограбил търговски обект в София Въоръжен мъж е ограбил търговски обект в София
Чете се за: 00:42 мин.
Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила
Чете се за: 02:35 мин.
Задържаха над 80 кг марихуана на "Дунав мост" край Русе Задържаха над 80 кг марихуана на "Дунав мост" край Русе
Чете се за: 00:42 мин.
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
"Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа? "Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа?
Чете се за: 05:00 мин.

Водещи новини

Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край...
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо
Чете се за: 01:02 мин.
САЩ и Канада
Ню Йорк тества конфетите за Новогодишната нощ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ