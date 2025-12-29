БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

През първите дни на новата година предстои затопляне

Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
В последните часове вятърът в по-голямата част от страната, с изключение на планините, отслабна, но и днес беше много ветровито.

Най-силни пориви са измерени в Сливен - 120 километра в час, на Черни връх - 100 км/ч., в Оряхово и Пазарджик - около 70 км/ч.

След временно отслабване, утре отново ще бъде много ветровито, със силен вятър с посока от запад-северозапад. Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, е обявено в цялата страна.

Минималните температури в последния работен ден от годината ще бъдат между минус 5° и плюс 1°, в София - около минус 4°, на морския бряг - от 0° до 5°, а максималните - между 5° и 10°, в София - около 6°, по Черноморието - между 8° и 11°. Ще има променлива облачност, по-значителна през втората половина на деня, но валежи са малко вероятни.

В планините ще продължи да духа временно бурен северозападен вятър, а опасността от лавини остава повишена.

Ще бъде слънчево, с максимални температури по най-високите върхове от минус 7° на Мусала до минус 4° на Черни връх.

И към времето в Европа. Слънчево ще бъде утре в по-голямата част от континента. Слаб сняг ще превалява на отделни места в страните от Централна и Източна Европа. Интензивни снеговалежи ще има в Норвегия и в Североизточна Европа.

Дъжд и гръмотевици ще има в Южна Гърция. В останалата част от Балканите ще бъде слънчево, но също много ветровито.

У нас, и в сряда, в последния ден от старата година, ще бъде ветровито, а в много райони от страната температурите и през деня ще останат под нулата.

В новогодишната нощ не са изключени изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите в страната ще са от минус 9° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

През първите дни от новата година предстои затопляне. Ще преобладава слънчево време, на места със сутрешни мъгли и с вероятност за незначителни превалявания

#времето #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

