Слънчево начало на месец март

У нас
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Днес ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София – около минус 3°. В Дунавската равнина и Източна България преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но след обяд облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб предимно северен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между 5° и 10°, в София – около 15°.

По Черноморието също ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 7 - 9°. Температурата на морската вода е от 4 - 5° по северното крайбрежие до 6 - 7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Във вторник ще бъде сравнително топло, с минимални температури от 0° до 5° и максимални – между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб северозападен вятър, но по-късно през деня в Източна България временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще проникне малко по-студен въздух.

В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево и почти тихо, но дневните температури ще се понижат с 3 - 4 градуса. През втората половина от седмицата ще има по-значителни увеличения на облачността, на места - и превалявания, предимно слаби и предимно от дъжд.

В четвъртък ще духа северозападен вятър, слаб до умерен, в петък ще се усили и ще се ориентира от север-североизток, в събота ще се завърти от изток-югоизток и до вечерта чувствително ще отслабне.

Температурите ще се понижават, отначало в Източна България, после в цялата страна и в събота минималните ще са близки до нулата, а максималните в повечето места между 7° и 12°.

