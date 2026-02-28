Слънчево време през почивните дни

В сутрешните часове на съботния ден на отделни места в котловините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 1°, в София - около минус 3°. През деня ще бъде предимно слънчево. Все още сутринта над източните райони ще има значителна облачност, която до обяд ще намалее и там ще се установява предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в Югозападна България - до 15°, в София - около 11°.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

В неделя времето ще бъде предимно слънчево. Почти тихо или със слаб вятър от юг-югоизток. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°.

През първите два дни от новата седмица ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, а вероятността за валежи е малка. Ще се затопли още и във вторник минималните в цялата страна ще са положителни, а максималните - между 14° и 19°. В сряда от североизток ще прониква по-студен въздух. Температурите ще се понижат, повече дневните. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.