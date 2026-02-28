Изслушванията по досиетата "Епстийн": Бил Клинтън отрече да е знаел за престъпленията

Бившият президент на Съединените щати Бил Клинтън заяви, че е имал контакти с Епстийн в миналото, но отрече да е знаел за сексуалните му престъпления.



"Не съм извършил нищо нередно", каза Клинтън по време на вчерашното изслушване пред Комисията за надзор на Камарата на представителите на Конгреса. Това че има серия от мои снимки в разсекретените файлове по случая "Епстийн" не значи нищо, добави той.

Според документите, 42-ият президент е посещавал имението на осъдения за сексуални престъпления финансист и е пътувал със самолета му по работа, свързана с неговата фондация "Клинтън". Твърди, че е прекъснал контактите си преди Епстийн да бъде обвинен и осъден.