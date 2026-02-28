БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Изслушванията по досиетата "Епстийн": Бил Клинтън отрече да е знаел за престъпленията

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
По света
"Не съм извършил нищо нередно", каза Клинтън

Изслушванията по досиетата "Епстийн": Бил Клинтън отрече да е знаел за престъпленията
Бившият президент на Съединените щати Бил Клинтън заяви, че е имал контакти с Епстийн в миналото, но отрече да е знаел за сексуалните му престъпления.

"Не съм извършил нищо нередно", каза Клинтън по време на вчерашното изслушване пред Комисията за надзор на Камарата на представителите на Конгреса. Това че има серия от мои снимки в разсекретените файлове по случая "Епстийн" не значи нищо, добави той.

Според документите, 42-ият президент е посещавал имението на осъдения за сексуални престъпления финансист и е пътувал със самолета му по работа, свързана с неговата фондация "Клинтън". Твърди, че е прекъснал контактите си преди Епстийн да бъде обвинен и осъден.

Бил Клинтън, президент на Съединените щати (1993-2001): "Ето какво казах пред комисията. Първо, нямах представа за престъпленията, които Епстийн е извършил. Независимо колко мои снимки ще покажат. Има две неща, които в крайна сметка са много по-важни от всякаква интерпретация на някакви 20-годишни снимки. Знам какво съм видял. И по-важното, какво не съм видял. Знам какво съм направил. И по-важното, какво не съм направил. Не съм видял нищо и не съм извършил нищо нередно."

#случаят "Епстийн" #изслушване #Бил Клинтън

