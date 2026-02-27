БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Случаят "Епстийн": Бил Клинтън дава показания

Биляна Бонева
По света
Снимка: БТА
Бившият американски президент Бил Клинтън ще даде показания по случая "Епстийн" пред Комисията по надзор в Камарата на представителите. Вчера беше разпитана съпругата му Хилари.

Тя заяви, че няма информация за престъпленията на Епстийн, и че не помни да се е срещала лично с него. Хилари Клинтън призова Доналд Тръмп да даде показания под клетва по случая.

Бил Клинтън вече призна, че е пътувал със самолета на Епстийн, но пътуванията му са били свързани с благотворителната дейност на фондацията му. От разсекретени документи по случая се появиха няколко снимки на Бил Клинтън със скандалния финансист.

