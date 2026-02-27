Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март

На 3 март, в деня на Националния празник на България, обществената телевизия ще излъчи специална празнична програма по БНТ 1 и БНТ 2 с тематичен блок, документални, игрални филми и музикални продукции.

БНТ 1:

Първи в празничната сутрин – в 6:55 ч. – зрителите на БНТ 1 ще посрещнат водещите на „Денят започва“ Христина Христова и Симеон Иванов.

В 9:00 ч. е началото на специалното предаване „Мечтата България“ с водещи Анна Ангелова и Стефан А. Щерев. Ще ви срещнем с талантливите деца на България, с новите българи, избрали и припознали страната ни като своя родина, и с историята, разказана през очите на младите, които днес ѝ дават нов смисъл. С преки включвания от връх Шипка, Стара Загора, Пловдив, Русе, Варна и Благоевград, както и със специални музикални гости – трио „Фида“.

От 11:00 ч. БНТ 1 ще излъчи пряко церемонията по издигане на Националния трибагреник от паметника на Незнайния войн в София, а в 11:30 ч. ще предаде на живо церемонията от връх Шипка.

В 12:35 ч. – след обедната емисия „По света и у нас“ – зрителите на БНТ 1 ще се насладят на концерт-спектакъла „Пеем за България“ на Гуна Иванова и Ива и Велислава Костадинови. В 14:15 ч. програмата продължава с историческата драма „Денят на владетелите“ с участието на Стефан Мавродиев, Стойчо Мазгалов, Георги Георгиев-Гец, Любен Чаталов и др.

В 16:30 ч. започва тържественият концерт по случай Националния празник 3 март с участието на Гвардейския представителен духов оркестър, Детския хор на Българското национално радио, Фолклорния ансамбъл „Тракия“ и др.

От 17:30 ч. гледайте „Безценна свобода“ – специален документален филм, посветен на празника, от поредицата „България от край до край“ с автор Йордан Димитров.

В 18:30 ч. БНТ 1 ще излъчи пряко тържествената заря-проверка по случай Трети март от площад „Народно събрание“.

От 19:15 ч. е въздействащата видео импресия „Епопея на забравените: Опълченците на Шипка“, а в 19:30 ч. следва документалният филм „Невероятният Каблешков“.

Късната празнична програма на БНТ 1 предлага премиера на българския игрален филм „Сватба“ от 20:30 ч. Сценарист на лентата е Юрий Дачев, режисьор е Магдалена Ралчева.

В 22:30 ч. следва концертът „Обич и песен“ с музиката на композитора Митко Щерев и с участието на Мими Иванова, Развигор Попов, Богдана Карадочева, Росица Кирилова, Силвия Кацарова, братя Аргирови и др.

БНТ 2:

Филмовата адаптация на романа „Под игото“ от 12:30 ч. и мащабната филмова продукция „Героите на Шипка“ от 21:40 ч. са двете кино класики от 50-те години на миналия век, с които каналът за култура и образование БНТ 2 ще отбележи Трети март тази година.

„Героите на Шипка“ е признат за един от най-впечатляващите военни епоси за времето си, пресъздаващ ключови сражения като защитата на прохода Шипка, обсадата на Плевен и битката при Шейново. В масовите батални сцени участват хиляди войници, а снимките са правени на реалните исторически места в България. Филмът събира звезди като Апостол Карамитев, Константин Кисимов и др. и печели награди на Международния филмов фестивал в Кан през 1955 г.

В празничната програма на БНТ 2 са включени и концертът на Поли Паскова „Аз съм, Българийо твоя дъщеря“ и юбилейният концерт на Орлин Горанов „50 години магия“, а новият документален филм „Котленският килим – святост и радост в делника“ на РТВЦ-Пловдив добавя и разказва приказката за цветовете и багрите на възрожденска България.