БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

На 3 март, в деня на Националния празник на България, обществената телевизия ще излъчи специална празнична програма по БНТ 1 и БНТ 2 с тематичен блок, документални, игрални филми и музикални продукции.

  • БНТ 1:

Първи в празничната сутрин – в 6:55 ч. – зрителите на БНТ 1 ще посрещнат водещите на „Денят започва“ Христина Христова и Симеон Иванов.

В 9:00 ч. е началото на специалното предаване „Мечтата България“ с водещи Анна Ангелова и Стефан А. Щерев. Ще ви срещнем с талантливите деца на България, с новите българи, избрали и припознали страната ни като своя родина, и с историята, разказана през очите на младите, които днес ѝ дават нов смисъл. С преки включвания от връх Шипка, Стара Загора, Пловдив, Русе, Варна и Благоевград, както и със специални музикални гости – трио „Фида“.

От 11:00 ч. БНТ 1 ще излъчи пряко церемонията по издигане на Националния трибагреник от паметника на Незнайния войн в София, а в 11:30 ч. ще предаде на живо церемонията от връх Шипка.

В 12:35 ч. – след обедната емисия „По света и у нас“ – зрителите на БНТ 1 ще се насладят на концерт-спектакъла „Пеем за България“ на Гуна Иванова и Ива и Велислава Костадинови. В 14:15 ч. програмата продължава с историческата драма „Денят на владетелите“ с участието на Стефан Мавродиев, Стойчо Мазгалов, Георги Георгиев-Гец, Любен Чаталов и др.

В 16:30 ч. започва тържественият концерт по случай Националния празник 3 март с участието на Гвардейския представителен духов оркестър, Детския хор на Българското национално радио, Фолклорния ансамбъл „Тракия“ и др.

От 17:30 ч. гледайте „Безценна свобода“ – специален документален филм, посветен на празника, от поредицата „България от край до край“ с автор Йордан Димитров.

В 18:30 ч. БНТ 1 ще излъчи пряко тържествената заря-проверка по случай Трети март от площад „Народно събрание“.

От 19:15 ч. е въздействащата видео импресия „Епопея на забравените: Опълченците на Шипка“, а в 19:30 ч. следва документалният филм „Невероятният Каблешков“.

Късната празнична програма на БНТ 1 предлага премиера на българския игрален филм „Сватба“ от 20:30 ч. Сценарист на лентата е Юрий Дачев, режисьор е Магдалена Ралчева.

В 22:30 ч. следва концертът „Обич и песен“ с музиката на композитора Митко Щерев и с участието на Мими Иванова, Развигор Попов, Богдана Карадочева, Росица Кирилова, Силвия Кацарова, братя Аргирови и др.

  • БНТ 2:

Филмовата адаптация на романа „Под игото“ от 12:30 ч. и мащабната филмова продукция „Героите на Шипка“ от 21:40 ч. са двете кино класики от 50-те години на миналия век, с които каналът за култура и образование БНТ 2 ще отбележи Трети март тази година.

„Героите на Шипка“ е признат за един от най-впечатляващите военни епоси за времето си, пресъздаващ ключови сражения като защитата на прохода Шипка, обсадата на Плевен и битката при Шейново. В масовите батални сцени участват хиляди войници, а снимките са правени на реалните исторически места в България. Филмът събира звезди като Апостол Карамитев, Константин Кисимов и др. и печели награди на Международния филмов фестивал в Кан през 1955 г.

В празничната програма на БНТ 2 са включени и концертът на Поли Паскова „Аз съм, Българийо твоя дъщеря“ и юбилейният концерт на Орлин Горанов „50 години магия“, а новият документален филм „Котленският килим – святост и радост в делника“ на РТВЦ-Пловдив добавя и разказва приказката за цветовете и багрите на възрожденска България.

#3 март #празнична програма #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
6
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Общество

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева
Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова
Чете се за: 02:17 мин.
Еl Ma за "Сан Ремо": Емоцията е толкова силна, че думите не могат да я опишат Еl Ma за "Сан Ремо": Емоцията е толкова силна, че думите не могат да я опишат
Чете се за: 02:30 мин.
От "Лукойл България" обявиха, че дружествата продължават да работят в нормален режим От "Лукойл България" обявиха, че дружествата продължават да работят в нормален режим
Чете се за: 01:10 мин.
България изостава от масовото изследване на новородени за редки болести България изостава от масовото изследване на новородени за редки болести
Чете се за: 03:30 мин.
Истинска вместо изкуствена коса: Спряха измама с ДДС за хиляди евро Истинска вместо изкуствена коса: Спряха измама с ДДС за хиляди евро
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Споразумението Меркосур временно влиза в сила Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ