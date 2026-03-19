На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и...
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Предходната формула беше отменена от съда заради неясноти

Снимка: БГНЕС/Архив
От 1 май сметките за парно ще изглеждат по нов начин. Ще бъдат добавени допълнителни редове с данни. Причината - тогава се очаква да влезе в сила новата наредба за топлоснабдяване, с която се променя формулата за изчисляване на общите части в сградите. Предходната формула беше отменена от съда заради неясноти.

Новата формула за изчисляване на общите части в сметките за парно включва няколко компонента, които са описани подробно - мощност на отоплителните тела в сградата, периода на работа на абонатната станция, класа на енергийна ефективност на сградата и температурните условия.

Иван Маринов, директор на дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации": "Искали сме максимално прозрачна да бъде тази формула за крайния клиент, да е ясно всяка стойност която участва при изчисляването на топлинната енергия за сградна инсталация да е проследима, обективна."

Топлофикациите ще са задължени всеки месец да посочват във фактурите на клиентите си всеки един от параметрите, които участват при изчисляването на сградната инсталация. Досега не е било уточнено откъде се взима информация за средната температура на въздуха.

Иван Маринов, директор на дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации": "Преди всички използваха различни данни, от различни сайтове, просто искаме да бъде уеднаквено и данните, които всички топлофикации използват да бъдат от един източник."

Източникът ще бъде Националният институт по метеорология и хидрология.

Иван Маринов, директор на дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации": "Страната е разделена на девет климатични зони. Тези девет климатични зони имат своите особености."

Затова и сградите в по-студените части на страната са проектирани различно.

Боряна Колева, председател на Асоциацията на топлинните счетоводители: "Новата формула всъщност до голяма степен повтаря предишната като промените са, че подтиква клиентите към енергийна ефективност, защото при сградите, които имат енергиен клас би дала отражение."

Иван Маринов, директор на дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации": "В никакъв случай не сме искали да има някакви драстични разминавания в сметките на хората, които до настоящия момент са ползвали и плащали."

Топлинните счетоводители обаче напомнят, че клиентите не трябва да очакват да има нулеви показания за сградна инсталация.

Боряна Колева, председател на Асоциацията на топлинните счетоводители: "Сградната инсталация е елемент от сметките за отопление и не може да бъде изключена. Това, което много от потребителите, които нямат отопление, искат да няма сградна инсталация, няма как да стане."

Иван Маринов, директор на дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации": "Това са не само тръбите, които минават през имотите на хората, но това са и онези тръби, които минават през мазета, тавани, тези които са между абонатните станции и първите етажи."

В наредбата се запазва и възможността клиентите сами да изберат процентът на сградна инсталация, но решението трябва да е на етажната собственост и в диапазона от 20 до 40 на сто. То обаче не се препоръчва от експертите.

Боряна Колева, председател на Асоциацията на топлинните счетоводители: "Особено за преходните месеци за сградите, които са на ежемесечен отчет този процент е много по-голям, именно затова ние не съветваме за този избор с фиксиран процент на сградна инсталация."

В момента тече общественото обсъждане на промените в наредбата и всеки, който иска може да направи предложения и забележки до 12 април.

КЕВР санкционира "Топлофикация София" с над 59 000 евро заради манипулации на пазара на ток. Санкция в същия размер е наложена и на частна компания, която е купувала от столичното парно електроенергия на изкуствено занижени цени. По този начин двете дружества са заблуждавали останалите играчи на пазара.

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Звездата от "Осъдени души" Ян Енглерт в "Панорама"

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ

Отново работа от вкъщи? Предлагат се мерки за овладяване на енергийната криза
Отново работа от вкъщи? Предлагат се мерки за овладяване на енергийната криза
Авиоиндустрията е в тежка криза заради войната в Близкия изток
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
„Лукойл" отчете рекордна загуба след отписване на чуждестранни активи, включително и в България
Служебният финансов министър Георги Клисурски отчете един месец управление
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия
Отново работа от вкъщи? Предлагат се мерки за овладяване на енергийната криза
Следите от климатичните промени: Германия се сбогува с последния си ски лифт върху ледник (СНИМКИ)
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток
Президентът Йотова: Наш дълг е да завещаем на младите хора на...
Съдбата на ловните кучета в Испания - природозащитници искат промени
Новини Чуй новините Спорт На живо
