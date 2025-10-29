БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Експерти обсъдиха варианти за промяна на формулата за сградна инсталация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани, коментира зам.-министър Красимир Ненов

Снимка: Министерство на енергетиката
Слушай новината

На експертна среща в Министерството на енергетиката с топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение бяха обсъдени варианти за изход от ситуацията, при която на прага на новия отоплителен сезон Съдът на ЕС отмени формулата за изчисляване на сградна инсталация в топлофицирани сгради. Участниците в разговора се обединиха около необходимостта да бъде намерено бързо решение, което да запълни правния вакуум, без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия.

"Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани", посочи зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов, под чието ръководство се проведе срещата.

Тъй като съдебното решение посочва, че оспорваната формула не отчита параметри, свързани със специфични характеристики на сградите, на срещата бе предложено изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата. С това ще се въведе по-ясен и разбираем механизъм, което, от своя страна, се очаква да повиши доверието на потребителите.

Очаква се на нова работна среща през следващите дни да бъде предложен работещ вариант на решение.

# топлофикационни дружества # Министерството на енергетиката #отоплителен сезон #сградна инсталация

Последвайте ни

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
2
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
3
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
4
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Израел нанесе въздушни удари в Газа
5
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт
6
Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: У нас

Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР) Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 08:07 мин.
Откриха изложбата "Българското послание от Бесарабия" в Народното събрание Откриха изложбата "Българското послание от Бесарабия" в Народното събрание
Чете се за: 01:55 мин.
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
Правосъдният министър ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България Правосъдният министър ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ