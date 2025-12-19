БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година

президентът връчи първия мандат ново правителство нова година
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година. Това съобщи той след края на консултациите с парламентарно представените партии.

Президентът обобщи, че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта.

Днес държавният глава разговаря с представители на партия "Величие". С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

