Президентът ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година
Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година. Това съобщи той след края на консултациите с парламентарно представените партии.
Президентът обобщи, че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта.
Днес държавният глава разговаря с представители на партия "Величие". С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.