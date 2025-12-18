79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"

79-годишна жена от Асеновград е загинала снощи при тежкия пътен инцидент на автомагистрала "Тракия".

Произшествието е възникнало в участъка между 68-ия и 69-ия километър на магистралата в платното в посока Бургас.

По първоначална информация жената е била ударена последователно от няколко моторни превозни средства, сред които и тежкотоварни автомобили.

Поради тежките наранявания самоличността на загиналата не е могла да бъде установена веднага. Предстои разследването да изясни как и при какви обстоятелства жената е попаднала на платното за движение.

Работата по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.