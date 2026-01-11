БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:20 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
000 фалшиви евро иззе полицията софия два дни
Слушай новината

Хартиен отрязък, наподобяващ банкнота от 200 евро, е открит в оборота на хранителен магазин в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

При отчитане на дневния оборот продавач е установил, че е бил заблуден от клиент, който се разплатил с отрязък без защитни елементи. Констатирано е, че върху хартиения отрязък има надпис „Невалиден“ от двете страни, изписан на английски и турски език. Сигналът в полицията е подаден около 21:30 часа на 9 януари от управителката на търговския обект.

По случая е започната проверка за измама, допълват от ОД на МВР в Разград.

Фалшиви евро банкноти са установени в град Вълчедръм в област Монтана, една от тях все още е в обращение, а мъж от Вършец е платил в игрална зала с фалшива банкнота от 50 евро.

#фашлшиво евро #разградско #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
2
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
4
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
5
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
6
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: България и еврото

Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
5119
Чете се за: 03:25 мин.
Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция
Чете се за: 05:27 мин.
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Чете се за: 02:15 мин.
Обмяната на левовете в евро: Има ли интерес пред "Дружеството за косови услуги" във Варна? Обмяната на левовете в евро: Има ли интерес пред "Дружеството за косови услуги" във Варна?
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Свлачище блокира участък между Стойките и Широка лъка – пътят...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ