Около 206 хиляди фалшиви евробанкноти бяха открити в Ловешко

Около 206 000 фалшиви евро банкноти с номинал 50, 100 и 200 евро са открити на територията на Ябланица, област Ловеч. Задържан за срок от 72 часа е 51-годишен мъж, у когото са намерени парите. Предстои в петък от прокуратурата да бъде внесено в Окръжен съд – Ловеч искане за постоянна мярка за неотклонение. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков.

51-годишният мъж е спрян вчера на територията на село Златна Панега от полицейски патрул за проверка. По време на задържането той е направил опит да избяга. При извършен обиск у него са открити 10 хиляди евро, за които е установено, че са фалшиви. Извършено е и претърсване на два негови адреса на територията на община Ябланица, където са открити 200 хиляди фалшиви евро.

Валентин Вълков, окръжен прокурор на Ловеч: "Лицето е криминално проявено. Има предишни осъждания по едно от делата, по които тогава е било привлечено и съответно осъдено. Вече се е реабилитирало, но все още има други, по които разследването е висящо."

По думите на директора на ОДМВР – Ловеч, старши комисар Дончо Манов, фалшивите банкноти са с много високо качество.

Старши комисар Дончо Манов, директор на ОДМВР – Ловеч:"Качеството е такова, че в търговската мрежа, ако търговците не са достатъчно внимателни, могат да бъдат прокарани в обращение. Спокойно всеки, който не обърне внимание на детайла, може да бъде заблуден."

Тепърва предстои да бъде установено къде са печатани парите и дали вече има в обращение такива банкноти. Наказанието за държане на фалшиви парични знаци е от 2 до 8 години затвор.