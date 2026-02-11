Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината

Млечните продукти, както и на редица зеленчуци, сред които краставици, чушки и тиквички, са поскъпнали най-сериозно от началото на годината и влизането на страната ни в еврозоната. Репортерска проверка на "По света и у нас" сравни цените в различни части на страната.

За една и съща разфасовка бял хляб в София ще платим 92 цента, а в Пловдив - 1,05 евро. И още - килограм кашкавал в Русе струва между 12 и 20 евро, а дни преди да станем част от еврозоната - 15 евро. Сега кривата на стойността за млечния продукт за цялата страна е право нагоре. И по джоба си хората усещат разликата.

Калин Бодуров: "Има голяма спекула, специално за цените на храните. - Кои се повишиха според вас най- много? - Месо, млечни продукти, всякакви. Почти няма храна, която да не е завишена. Пламен Кадиев: "Около 10-15 процента е скокът. - А защо, според вас? - Ами безсмислено."

Сравнявали сме стоки, които не са в промоция, но именно червените етикети основно търсят хората.

- Аз си купих свински врат без кост, само че на промоция, иначе е скъпо. Мирослав Иванов: "Мисля, че са спекулативни цените. - Защо? - Балканска черта сигурно. Зеленчуците най- вече - домати, краставици, пипер, но и сезонът е такъв, че сега пипер по това време, краставици, по това време…

Зеленчуците държат рекорда за поскъпване, това личи от цените и на едро, и на дребно.

- Аз си купих пресен чесън, лук и магданоз ,може би около 10 процента нагоре. - Поскъпнали са страшно – тиквичките 10 лв. цена гонят, това е ненормално, не знам внасят ли ги, от къде са, но бяха 6, 7 сега са 9,50. Ябълките горе-долу са на приемлива цена, но всичко е много скъпо."

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата обясниха цената на зеленчуците със сезонни фактори. При проверките си регулаторите са засекли, че нарушенията са много малко, а само НАП от началото на годината е извършила 7000 проверки. Хранителни магазини са се сдобили със 152 акта.

Анна Митова, говорител на НАП: "Установените нарушения и издадени актове от тях са 534. В процентно съотношение това са близо 7%, което означава, че на фона на всички хиляди проверки, бизнесът като цяло е коректен. Наказателните постановления, които са издадени са 88. Те са на стойност около 250 хил. евро."

снимки: БГНЕС

На второ и трето място сред нарушителите са ресторанти, барове и заведения и пунктовете за годишен технически преглед. Проверките, включително по подадени от граждани сигнали, за неправомерно повишение на цените, продължават.

Автори: Виолета Русенова, Мариела Хубинова, Теодор Стамболиев