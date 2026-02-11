Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари

15 годишното момче, открито заедно с Ивайло Калушев и Николай Златков в кемпера под връх Околчица не е посещавало училище от 5 януари. И преди това то е имало дълги периоди на отсъствия от частното училище край София. А от 3 февруари е отписано от родителите си оттам. Това съобщиха днес от просветното министерство. Защо непълнолетно дете не е посещавало училище за дълги периоди и защо училището не е взело мерки - в момента текат две проверки. Едната е на министерството на образованието и науката, другата на Агенцията за закрила на детето. Директорката е излязла в болнични.

Засега е установено, че 15-годишното момче е спряло да ходи на училище след края на зимната ваканция. Според проверката на просветното министерство обаче училището нанесло отсъствията му в централизираната система едва на 3 февруари. Така институциите не могли да се задействат по-рано. Установени са и други дълги периоди на отсъствия, въпреки твърденията на частното училище, че то е посещавало занятия. И още - училището не работело по Механизма за обхват, тоест не е търсело къде са отсъстващите деца. На 15 декември 2025 година родителите на момчето подали молба от отписване от частното училище, на 3 февруари то е отписано и нямало да учи там от втория срок. Проверката на просветното министерство в частното училище ще продължи до края на седмицата. Ще се проверяват дневникът с присъствията, квалификацията на учителите и атмосферата в училището. Тече и проверка на Агенцията за закрила на детето, стана ясно по време на изслушването в парламента.

Теодора Иванова, председател на ДАЗД: "От понеделник има разпоредена от мен проверка в частно училище " Космос". Проверката се провежда и в днешния ден. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен, но ние се запознахме предварително с документите, които успяхме да намерим там. Но в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, но в момента екипът на ДАЗД е в училището."

Потърсихме частното училище за коментар по изнесените днес данни, но оттам категорично отказаха да разговарят с екипа ни. Колкото до малолетното момче, чиито баба и дядо през 2024-та са подали сигнал в Агенцията, че то живее в хижа "Петрохан" и не посещава училище, Теодора Иванова каза, че с нотариално заверена декларация, сигналът е бил оттеглен. Въпреки това е направена проверка в хижата.

Теодора Иванова, председател на ДАЗД: "Две деца на 13 години са били там. Въпросното дете не е било там. Но едното 13-годишно дете е било заедно със своя пълнолетен брат, другото малолетно 13-годишно дете е било с декларации на родителите си."

Иванова добави, че социалните служби се свързали с родителите, които обяснили, че децата са в хижата само по време на летните ваканции. Те дори били възмутени, че се извършва такава проверка. Въпреки разясненията, депутати атакуваха Теодора Иванова, че повече от 10 години Агенцията за закрила на детето е бездействала и не е защитила децата, въвлечени в този случай.