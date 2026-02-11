Калас: Избори по време на война не е добро решение

Провеждането на избори по време на война не е добро решение, защото Украйна трябва да се използва силите си за справянето с външния противник, а не за вътрешнополитически битки. Това коментира дипломат номер едно на ЕС Кая Калас по повод съобщенията за натиск от страна на САЩ за провеждането на избори в и референдум за условията на мирното споразумение в Украйна. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира, че подобни решения зависят изцяло от самите украинците.

НАТО обяви днес, че започва мисия “Арктически страж”, която цели да укрепи присъствието на Алианса в Арктическия регион. Мисията е част от опита на Пакта да намали напрежението между съюзниците, предизвикано от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобие Гренландия. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте оповести началото на мисията в навечерието на срещата на военните министри от НАТО, която ще се проведе утре в Брюксел. Междувременно днес военните министри от ЕС обсъдиха подкрепата за Украйна с новия военен министър на страната Михайло Федоров. Те дадоха зелена светлина за предоставянето на финансова помощ по линия на европейския инструмент за отбраната SAFE на осем държави от ЕС, сред които и България. Страната ни може да получи над 3,2 млрд. евро чрез инструмента за стимулиране на европейската военна индустрия.