ИЗВЕСТИЯ

Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

Калас: Избори по време на война не е добро решение

Десислава Апостолова
Чете се за: 03:22 мин.
По света
НАТО: Украинците сами да решават за избори и референдум

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Провеждането на избори по време на война не е добро решение, защото Украйна трябва да се използва силите си за справянето с външния противник, а не за вътрешнополитически битки. Това коментира дипломат номер едно на ЕС Кая Калас по повод съобщенията за натиск от страна на САЩ за провеждането на избори в и референдум за условията на мирното споразумение в Украйна. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира, че подобни решения зависят изцяло от самите украинците.

НАТО обяви днес, че започва мисия “Арктически страж”, която цели да укрепи присъствието на Алианса в Арктическия регион. Мисията е част от опита на Пакта да намали напрежението между съюзниците, предизвикано от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобие Гренландия. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте оповести началото на мисията в навечерието на срещата на военните министри от НАТО, която ще се проведе утре в Брюксел. Междувременно днес военните министри от ЕС обсъдиха подкрепата за Украйна с новия военен министър на страната Михайло Федоров. Те дадоха зелена светлина за предоставянето на финансова помощ по линия на европейския инструмент за отбраната SAFE на осем държави от ЕС, сред които и България. Страната ни може да получи над 3,2 млрд. евро чрез инструмента за стимулиране на европейската военна индустрия.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи: “Мнозинството от европейските държави имат в своята конституция разпоредби за това, че избори по време на война не се провеждат. Защо? Защото, когато има избори, винаги има политически борби вътре в страната между различните формации. А когато имате външна атака, не трябва да се провеждат избори, защото всички сили трябва да се концентрират за справяне с противника. Провеждането на избори по време на война определено не е добро решение. Може би надеждата е, че ще има мир, но в същото време, аз не виждам Русия да прави каквито и да е било усилия за постигането на мир точно сега”.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: “Нашата позиция винаги е била, че самите украинци решават какво точно могат да приемат като условия за мирната сделка, по-специално по отношение на много чувствителната тема за териториалните отстъпки. Но също така и как биха представили евентуална мирна сделка или спиране на огъня за одобрение от украинските граждани. Това зависи изцяло от украинците. Имам пълно доверие в украинските лидери и украинската демокрация. Това изцяло зависи от тях в съгласие с тяхната конституция и с това каква е тяхната традиция в организирането на такъв тип важни събития”.

#решение, #Кая Калас #ЕК #Марк Рюте #избори в украйна #НАТО

Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви
Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви
Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен
Чете се за: 04:00 мин.
Евродепутатът Лена Шилинг: Борбата за климата означава енергийна независимост Евродепутатът Лена Шилинг: Борбата за климата означава енергийна независимост
Чете се за: 10:37 мин.
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
Преди Великия пост: Поляци се състезаваха в надяждане с понички Преди Великия пост: Поляци се състезаваха в надяждане с понички
Чете се за: 00:37 мин.

МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
