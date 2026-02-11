БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трескаво търсене на олимпийските талисмани Тина и Мило в Милано

Чете се за: 01:55 мин.
Олимпийските талисмани Тина и Мило са най-търсените сувенири през последните дни в Милано. Те вече липсват от рафтовете на официалните магазини. Няма ги и в онлайн продажба, а търсенето им започва да става истерично.

Тина и Мило, братче и сестриче хермелини, бяха избрани за официалните символи на Олимпийските игри преди две години, когато спечелиха общественото гласуване в надпревара с повече от 1600 проекта.

Създадени от деца в училище в градчето Таверна, те символизират съвременния жизнен и динамичен италиански дух.

Тина е по-голямата сестра, родена в планините, но живее в града. Тя е творческа натура с любов към изкуството и музиката. Нейното мото е „Мечтай и смело“. Мило е палав и игрив, с тъмнокафява козина и без една лапа. Научил се е да ходи, използвайки опашката си, а препятствията за него са трамплини.

Към отбора на двете животинчета има и шест малки кокичета, наречени „Фло“, които им помагат да разпространяват радост и ентусиазъм. Също така има и шапка на белите мъници, която е много популярна сред феновете на игрите.

Пред хермелините стои нелеката задача да наследят предишните обичани талисмани на Олимпийските игри. За пръв път маскот се появява именно на Зимни олимпийски игри през 1968 г. в Гренобъл. Шус е човече с червена глава и сини крака, каращо ски. От тогава насам всеки домакин използва талисманите за да разкаже своята история и култура.

