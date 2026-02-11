БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Дебати около предложената забрана за социални мрежи за деца в Гърция

В Гърция деца и родители споделят различни мнения относно планираната забрана за социални мрежи за деца под 15 години.

15-годишният Янис Битис смята, че социалните мрежи са важен начин за общуване между тийнейджърите и ще е трудно да бъдат отнети със закон. Янис добавя, че макар и да има неподходящо съдържание, има и полезна информация.

Десетгодишната му сестра споделя, че също би се затруднила без социални мрежи, тъй като ги използва за почивка след тренировки.

Майка им Кели Ника подкрепя забраната, вярвайки, че тя ще помогне на родителите да поставят граници и ще даде на децата повече време да пораснат и да изживяват реални преживявания.

