Дебати около предложената забрана за социални мрежи за деца в Гърция

В Гърция деца и родители споделят различни мнения относно планираната забрана за социални мрежи за деца под 15 години.

15-годишният Янис Битис смята, че социалните мрежи са важен начин за общуване между тийнейджърите и ще е трудно да бъдат отнети със закон. Янис добавя, че макар и да има неподходящо съдържание, има и полезна информация.

Десетгодишната му сестра споделя, че също би се затруднила без социални мрежи, тъй като ги използва за почивка след тренировки.

Майка им Кели Ника подкрепя забраната, вярвайки, че тя ще помогне на родителите да поставят граници и ще даде на децата повече време да пораснат и да изживяват реални преживявания.