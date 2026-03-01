БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фестивалът „Мартеница" отново събра българи и японци в Токио

Чете се за: 00:55 мин.
поредна година проведе фестивала мартеница парк мияшита шибуя токио
За поредна година българската традиция Баба Марта беше отбелязана с фестивала „Мартеница“ в парк Мияшита в района Шибуя в Токио.

Събитието беше посветено на българските обичаи, идването на пролетта и културното приятелство между България и Япония. Посетителите имаха възможност да видят народни танци, музикални изпълнения и демонстрации на традиционни занаяти, включително изработка на мартеници.

Фестивалът привлече както българи, живеещи в Япония, така и много японци, които с интерес се запознаха с една от най-обичаните български традиции.

С всяка изминала година празникът в Токио става все по-популярен и показва как българската култура може да свързва хора от различни краища на света.

